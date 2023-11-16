شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أول مجمع لإعادة تدوير مخلفات الجلود فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد اهم 7 معلومات حول أول مجمع لإعادة تدوير مخلفات الجلود.
1- المجمع يقع فى نطاق محافظة القاهرة ومحافظة الشرقية بمنطقة الروبيكى على مساحة 210 ألف متر مربع.
2- يضم المجمع الصناعى كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى.
3- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة.
4- تتضمن مراحل تنفيذ مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود عدة أبعاد بيئية واقتصادية و زراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير.
5- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود يتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية.
6- يهدف مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود يساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة.
7- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود له مردوده اقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.
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