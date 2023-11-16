شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد منقذ قلوب الأطفال.. أهم المحطات فى حياة البروفيسور مجدى يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 16 نوفمبر عيد ميلاد جراح القلوب البروفيسور العالمى الدكتور مجدى يعقوب، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1935.

البروفيسور مجدى يعقوب ولد في مصر وتخرج فى كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1957، بدأ مسيرته في عام 1962م بمستشفى الصدر بلندن، وتم تعيينه كأستاذ مساعد فــي جامعة شيكاغو، ووفقا لجامعة إمبريال كولدج البريطانية، عمل لأكثر من 20 عاما كأستاذ لجراحة القلب والصدر في جمعية القلب البريطاني.

مجدي يعقوب هو أستاذ جراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة، كلية إمبريال كوليدج لندن ومؤسس ومدير الأبحاث في مركز هيرفيلد لعلوم القلب (معهد مجدي يعقوب) ويشرف على أكثر من 60 عالمًا وطالبًا في مجالات هندسة الأنسجة وعضلة القلب، وبيولوجيا الخلايا الجذعية وفشل القلب في المرحلة النهائية، وعلم مناعة زرع الأعضاء، وأجرى عام 1983 أول عملية زرع قلب ورئتين فى المملكة المتحدة فى مستشفى هيرفيلد.

في عام 2006 عاد لإجراء العمليات بنفسه لكي يقوم بأصعب عملية قلب وهي عملية إزالة القلب المزروع داخل قلب طفلة تم شفاء قلبها الطبيعى، وكانت من العمليات المعقدة التي أجراها السير مجدى يعقوب وبعدها أخذ يُفكر في إنشاء الصرح الكبير لعلاج القلب في أسوان والذي تم تأسيسه فعلياً عام 2008.

وحتى الآن تستمر إنجازات البروفيسور مجدى يعقوب لإنقاذ قلوب آلاف الأطفال، وذلك من خلال إنشاء مراكز جديدة لعلاج أمراض القلب والأوعية مثل مركز مجدى يعقوب للقلب في أسوان في محافظات مصر المختلفة والتي منها المركز الذي يُنشأ في الوقت الحالي بالقاهرة.

حصل البروفيسـور مجدى يعقـوب فـي مصـر علـى عدة أوسمة وجوائز ذات قيمة عالية أهمها وسـام قـادة النيــل العظمى فــي ســنة 2011، بجانب حصوله عام 2014 على وسام الاستحقاق Merit of Order وهو أعلى وسـام مُقدم من الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة.

يعتبر من أهم إنجازاته في مجال زرع الخلايا تطوير صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية، وهو الاكتشاف الذي سيسمح باستخدام أجزاء من القلب تمت زراعتها صناعيا في غضون ثلاثة أعوام.

ويتوقع الدكتور مجدي يعقوب أنه في خلال أعوام سيتم التوصل إلى زراعة قلب كامل باستخدام الخلايا الجذعية، خاصة بعد نجاح فريقه الطبي في استخراج الخلايا الجذعية من العظام، وزرعها وتطويرها إلى أنسجة تحولت إلى صمامات للقلب، وبوضع هذه الخلايا في بيئة من الكولاجين تكونت إلى صمامات للقلب بلغ طولها 3 سنتيمتر.