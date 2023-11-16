شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات للحصول على الخدمة.. إجراءات تركيب عداد مياه منفصل لوحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات تركيب عداد مياه منفصل لوحدة سكنية، مشيرة إلى أنها تشمل (التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه، وسداد قيمة رسوم المعاينة، ومن ثم توجيه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي، وإدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد، وسداد قيمة المديونية).

وحددت الشركة المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على النحو التالي:

1- توفير صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

2- توفير إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

3- توفير إيصال المياه الخاص بالعقار.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

5- حضور مالك الشقة شخصيا.

وأوضحت الشركة إجراءات توصيل المياه للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، والتي تشمل قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة وسداد قيمة المعاينة والملف، وإجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، وقيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط) واستخراج التصاريح اللازمة للحفر، ومن ثم قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن، وتنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، وتوقيع العميل للعقد، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- سند الحيازة او الملكية.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكى للمكان.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

- إيصال مياه من أقرب جار.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- أي مستند آخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.