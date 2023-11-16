شكرا لقرائتكم خبر عن غدا السكة الحديد تشغل قطارا مكيفا من القاهرة إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وتبدأ السكة الحديد، السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الأسكندرية و القاهرة /الاسكندرية والعكس، حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة.
ويقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً، على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء، ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470)، وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من الأسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 08.00 صباحاً، ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً .
كما تبدأ الهيئة بداية من الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) .
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