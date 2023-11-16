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مديريات التضامن تتلقى طلبات الراغبين فى الحج لليوم الثالث

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القاهرة - سامية سيد - تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية  اليوم الخميس في تلقى  طلبات  أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م وحتى 30 نوفمبر الجاري.

 

وتتعاقد المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على الفنادق وكافة الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية لأداء فريضة الحج كذلك التنسيق مع السلطات السعودية بشأن توفير الخدمات والمخيمات في عرفات و"منى " أيضا التعاقد على اتوبيسات موديلات حديثة انتقال الحجاج الى أماكن تأدية المناسك 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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