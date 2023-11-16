القاهرة - سامية سيد - تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية اليوم الخميس في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م وحتى 30 نوفمبر الجاري.

شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التضامن تتلقى طلبات الراغبين فى الحج لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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