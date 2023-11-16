شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التضامن: انتظام صرف مساعدات الأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة التضامن الاجتماعى كتب: محمد الأحمدى الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:08 ص يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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