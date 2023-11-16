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أخبار × 24 ساعة.. التضامن: انتظام صرف مساعدات الأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15%

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

وزارة التضامن الاجتماعى القاهرة - سامية سيد - وزارة التضامن الاجتماعى

كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:08 ص

يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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