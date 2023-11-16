شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر يستهدف الزيادة الإنتاجية ببرنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر
وقال "عمر" إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة والزراعة والتجارة، والطاقة) فضلا عن رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصري الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال في مصر.
وفي ذات السياق قال حازم عمر المرشح الرئاسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المواطن المصرى مهتم بالملف الاقتصادى، ونحن لدينا أهداف وخطة وجدول زمنى، وأهدافنا فى البرنامج الاقتصادى تتمثل فى زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى والاستخراجى، والهدف الثانى أن نعلى من كفاءات استخدام الموارد وصولا للاستخدام الأمثل، أما الهدف الثالث فتقليل الفقد والهادر فى كل قطاعات الاقتصاد المصرى.
وأشار إلي أن هذا يحدث من خلال 8 قطاعات فى الاقتصاد المصرى، الأول هيكل المالية العامة، فلا بد من تقليص عجز الموازنة العامة، وهذا يستوجب منى إجراءات كثيرة على رأسها التقشف الحكومى، ونحن لدينا جدول زمنى لا يتعدى 3 سنوات.
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