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"الأرصاد" تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة الخميس 16-11-2023.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبري الخميس، تكون كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 عظمي 19 صغرى.

السواحل الشمالية: 26 عظمي و 18 صغرى.

جنوب سيناء: 30 عظمي و 21 صغرى.

شمال الصعيد: 28 عظمي و 15 صغرى.

جنوب الصعيد: 30 عظمي و 19 صغرى.

وكانت الأرصاد، كشفت أن حالة الطقس الخميس، يسودها، وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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