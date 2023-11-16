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92 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.

 

وأيد 92% من القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية ، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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