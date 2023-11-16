شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية. وأيد 92% من القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية ، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.



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