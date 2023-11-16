شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب الأبيض.. قطن الشرقية يسجل 13630 جنيها للقنطار فى ثالث مزاد علنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تمت إقامة المزاد الثالث بمحافظات وجه بحرى بمحافظة الإسكندرية، وتم فتح المزاد بسعر 5500 جنيه للقنطار، للتداول على 7031 كيس بإجمالى 8554 قنطارا.

وأوضح نصير، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن ذلك جاء بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة 10 شركات من العاملين فى مجال تجارة الأقطان، وسجل سعر قنطار القطن بحلقة الشرقية سعر 13630 جنيها.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، حيث تعتمد على الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة، فيما شهدت حقول محافظة الشرقية، هذا العام إقبالا غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض؛ وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، التى حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة فى أسعار القطن العام الماضى.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن موسم جنى القطن هذا العام كان مبشرا بالخير لارتفاع سعر القنطار، مما يعود بالربح الوفير على أهالينا المزراعين.

وقال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية مدير عام الزراعة، إنه تمت زراعة 43 ألفا و500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثمارة وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة، موضحا أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية، منوها إلى تجهيز 26 حلقة تسويقية لتجميع القطن من المزراعين.