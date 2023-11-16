شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تكثف حملات لجنة الضبطية القضائية لغلق الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمى، بتكثيف جهود وحملات لجان الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود لجان الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية المنتشرة فى المحافظات المختلفة ومداهمتها، وإصدار قرار بإغلاقها بالتنسيق مع المحافظين.