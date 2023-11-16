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7 مستندات مطلوبة.. تعرف على إجراءات تقديم طلب استبدال قطر عداد المياه

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القاهرة - سامية سيد -  

المستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-تقديم بطاقة الرقم القومي.

-إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-تقديم آخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

-تسجيل بيانات الاشتراك.

-التصاريح المطلوبة.

-تقديم آخر قراءه فى العداد المستبدل.

 

الإجراءات

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

-إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدًا أو بالتقسيط).

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

-الانتهاء من تقديم الخدمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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