شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستندات مطلوبة.. تعرف على إجراءات تقديم طلب استبدال قطر عداد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المستندات المطلوبة -طلب الخدمة من العميل أو المنتفع. -تقديم بطاقة الرقم القومي. -إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل. -تقديم آخر فاتورة استهلاك للاشتراك. -تسجيل بيانات الاشتراك. -التصاريح المطلوبة. -تقديم آخر قراءه فى العداد المستبدل. الإجراءات -قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة. -قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف. -إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة. -إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد. -قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدًا أو بالتقسيط). -قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر. -قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن. -تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية. -الانتهاء من تقديم الخدمة.

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