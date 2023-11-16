"طارق" يطلب تطليق زوجته: "بتاكل زجاج ولحمة نية وشهرتها خديجة المتوحشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قام" طارق. ح"، 33 سنة، سائئق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، ويبرر طلبه :" تصرفاتها تخوف وليها عادات غريبة بتخوفني.. بتاكل اللحمة نية".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من" خديجة. م"، 30 سنة، ربة منزل، قائلاً في حديثه لـ الخليج 365: "تزوجت منها بعد ترشيحها من الأهل، وخلال فترة التعارف وجدتها تتمتع بصفات الزوجة الجيدة وقادرة على الالتزام بمنزل الزوجية وتلبية متطلباته.

ويكمل الزوج حديثه: "عشنا حياة زوجية سعيدة، ولم أجد في شخصيتها أية عيوب، بعد مرور فترة من الوقت بعد الاندماج بأسرتها وجدتها صاحبة صفات وعادات غريبة: طلعت بتاكل اللحمة نية وبتكسر الزجاج وتاكله"، ولها طقوس غريبة في رفع المستلزمات الثقيلة، وشهرتها "خديجة المتوحشة".

ويشكو الزوج: حاولت كثيرا تغير تلك العادات والصفات حتى لا يتوارثها الأبناء.. وفوجئت بقيامها "بأكل الزجاج واللحمة نية في المناسبات كمجاملة لجيرانها في الشارع.. وهنا لم أعد أتحمل تلك الطباع فطالبت أسرتها باتمام عملية الطلاق بكل هدوء لكني فوجئت برفضهم.

واختتم الزوج قائلا :- لجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 539 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.