أبسط وأسرع طرق سداد فواتير الكهرباء شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إتاحة عدة طرق بسيطة لمساعدة المواطنين في تسديد فواتير الكهرباء شهريا دون الخوف من تأخر السداد أو الدخول في شريحة أعلى، أو تراكم الفواتير على المستهلكين، ما يزيد من حجمها وبالتالي يضطر المستهلكون للجوء الى طلب تقسيط دفع الفواتير.

وأوضحت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أسرع الطرق وأسهلها لتسديد فواتير الكهرباء شهريا.

ويستعرض "مصراوى" فى السطور التالية 7 طرق لسداد فواتير الكهرباء شهريا، على النحو التالي:

- من خلال الموقع الخاص بالشركة القابضة مصر هنـــا، يمكن الاستعلام أو دفع فواتير جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوي محافظات الجمهورية. اضغط هنا

- الدفع من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية في كلٍ من «مكاتب البريد - البنك الزراعي- مصاري - Bee - أمان - سداد - ممكن – ضامن وقتي - تمام ».

- الدفع من خلال 120 ألف نقطة «فوري» المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز والمدن .

- الدفع عبر تطبيقات خدمات الكهرباء الذكية وتتمثل فى كلٍ من «App Store وPlay Store».

- الدفع عبر الموقع الإليكتروني هنـــا، كما تشمل الخدمة أيضا الإبلاغ عن قراءة العداد، واستعلام وسداد الفواتير. اضغط هنا

- الدفع عبر المحفظة البنكية، بالبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

- الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول الثلاثة داخل مصر.