"الأرصاد" تُحذر من طقس الـ6 أيام القادمة: حالة عدم استقرار بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، عبر فيسبوك، إنه اعتبارًا من الأحد القادم 19 نوفمبر وحتى الاثنين 20 نوفمبر 2023، تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، أنه يتواجد، أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكو غزيرة أحيانًا بنسب متفاوتة، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والشمالية الشرقية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت، وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى، وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تصل تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 متر.

وأكملت الهيئة، أنه يتواجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الأرصاد المواطنين ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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