شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية مذكرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، بشأن نزع ملكية عقار تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي 1311079 محافظة الشرقية.

وأوضحت المذكرة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية طلبت بتاريخ، 9 أغسطس 2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي1311079 بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، على أن المدرسة مؤجرة ومغلقة ولا تستخدم في العملية التعليمية، نظرا الخطورة حالتها الإنشائية وتبلغ مساحتها الإجمالية قبل الارتداد 898 متر، و 858.6 بعد الارتداد، وهى كائنة ضمن القطع أرقام 99 و100 و94 بحوض الردادي نمرة 1 قسم ثان - زمام قرية الغار - مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

- أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2009، قراره بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية بعض المدارس المؤجرة ، منها المدرسة المذكورة و تم سداد التعويض المبدئي ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهي مديرية المساحة بالشرقية ، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لاغير.

وأشارت المذكرة، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه :تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة لذا فقد ترون التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار للأسباب المبينة عاليه والأمر معروض عليكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا.