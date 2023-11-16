شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الأن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث أعلن عنها قداسته خلال عظته الأسبوعية أمس الأربعاء بالدير.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 18 نوفمبر بالذكرى الحادية عشر لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى البطريركية.

وحصل قداسة البابا على تزكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر، وهم الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبو تيج والانبا رافائيل الاسقف العام.

وبعد صيام الشعب القبطى 3 أيام 31 أكتوبر و1، 2 نوفمبر، تمت إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر، ووقع الاختيار الإلهى على الأنبا تواضروس؛ حيث قام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين.

وفى قداس 18 نوفمبر 2012 تم تجليس الأنبا تواضروس بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية بحضور الأباء وأساقفة المجمع المقدس مشاركة وفود من كل الكنائس فى مصر والعالم وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس القائم مقام ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.