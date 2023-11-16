شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: كشف المزيد من جرائم الاحتلال الصهيوني ضرورة حتى لا يفلت أفعاله والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، ان تنكيس الأمم المتحدة أعلامها حدادا على أرواح موظفيها بغزة وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه وموقف مشرف للأمم المتحدة وأمينها العام، جاء ذلك فى تدوينة له علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية ؛مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.
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