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وزارة الصحة تكشف خطوات الاستفادة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتى تضمنت:

 

-الذهاب لغرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

-التوجة لأقرب وحدة لفحص المقبلين على الزواج لاجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- الحرص على إجراء الفحوص قبل موعد اتمام الزواج ب 6 شهور.

 

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن استلام النتائج يكون بشكل سرى وأيضا كافة المناقشات تتم بشكل سرى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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