شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات الاستفادة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتى تضمنت: -الذهاب لغرفة المشورة للمقبلين على الزواج. -التوجة لأقرب وحدة لفحص المقبلين على الزواج لاجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج. - الحرص على إجراء الفحوص قبل موعد اتمام الزواج ب 6 شهور. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن استلام النتائج يكون بشكل سرى وأيضا كافة المناقشات تتم بشكل سرى.

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