المديريات التعليمية تتيح نموذج امتحان بوكليت لتدريب طلبة الشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بعض المديريات التعليمية نموذج من البوكليت لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على كيفية التعامل مع نموذج الامتحان، استعداداً لتطبيقه فى اختبارات الفصلين الدراسيين الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل والثانى فى مايو 2024.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن نظام البوكليت هو أن يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، حيث يتم ترك مساحة مخصصة للإجابة أسفل كل سؤال، والبوكليت يعتبر أحد أشكال وطريقة عقد الامتحانات، أما النظام القديم يؤدى الطالب الامتحان بواقع ورقة إجابة وورقة أسئلة، مشددة على أن الهدف من عقد اختبارات وفق نظام البوكليت وضع إجراءات وضوابط لامتحانات الشهادة الإعدادية والسيطرة على محاولات الغش وتسريب الأسئلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية يأتى فى إطار حرص الوزارة عدم تداول ورقة الأسئلة عبر جروبات الغش، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية لضبط أى محاولات غش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى.

وخلال الأيام الماضية عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية ووجه بضرورة إعلان المديريات طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام سواء ستعقد وفق نظام البوكليت أو النظام القديم بواقع كراسة أسئلة وإجابة، موضحا أن كل مدير مديرية ينسق مع المحافظ.