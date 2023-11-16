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السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم . 

 

و تقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة . 

 

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام ( 122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام ( 540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ) إلى محطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة . 

 

وجدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة . 

 

تشغيل بعض القطارات على خط طنطا منوف القاهرة والعكس (1)
مواعيد القطارات على خط طنطا منوف القاهرة والعكس (1)

تشغيل بعض القطارات على خط طنطا منوف القاهرة والعكس (2)
تشغيل بعض القطارات على خط طنطا منوف القاهرة والعكس

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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