شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بالعاصمة الادارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمناقشة عددمن الملفات المختلفة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.