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تفاصيل استجابة الرئيس السيسى لطفل فلسطينى مصاب.. والتوجيه بعلاجه

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القاهرة - سامية سيد - ناشد طفل فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، المسؤولين المصريين بعلاجه جراء إصابة خطيرة تعرضت له قدميه، معربا عن تخوفه من تطور حالته الصحية ما يضطر الأطباء إلى بترها.

وقال الطفل في فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي: " احكو شيء ..خسارة عليها "رجلي" هي كل شيء مائة المائة.. لماذا تقطعوا لي رجلى؟ اصنعوا لى عظمة .. خلوني امشي زى الأول".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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