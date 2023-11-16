"الحرية المصرى" ينظم أول مؤتمر نسائى حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بقنا

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القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب الحرية المصرى برئاسة ممدوح محمد محمود، أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد، بمحافظة قنا، غدا الجمعة، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقال النائب معتز محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن المؤتمر النسائى الذى سيعقد غدا الجمعة، بمدينة قوص محافظة قنا، بمشاركة واسعة من السيدات والفتيات، يعد الأول من نوعه الذى سيعقد فى قلب الصعيد، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعى السياسى لدى المرأة الصعيدية وتحفيزها على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف محمود، أن حزب الحرية المصرى حريص على تنمية الوعى السياسى للمرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والمجتمعية، لما للمرأة من دور مهم فى الدفاع عن هوية الدولة الوطنية، مؤكدا أن المرأة تتحرك إلى جانب الرجل من أجل الحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.

ومن جانبها أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، أن عقد أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فكرة متميزة، وتعد الأولى من نوعها يفكر فيها وينفذها حزب سياسى، ولمسنا رغبة وإرادة سياسية واسعة للمشاركة فى هذا المؤتمر الحاشد.

وأضافت أن حزب الحرية المصرى بما يمتلكه من كوادر سياسية متميزة، يقوم بحملات لطرق الأبواب بجميع القرى والعزب والنجوع، وبصفة خاصة قرى الوجه القبلى للتوعية وحث المرأة المصرية على ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، أن المرأة المصرية بما لديها من وعى سياسى وحرص على مصلحة وطنها، سيكون دور كبير فى الحشد الجماهيرى، وخروج الانتخابات الرئاسية بالمظهر الحضارى اللائق أمام العالم، مؤكدة أن المشاركة الايجابية والاحتشاد أمام اللجان ستكون أفضل رد على الشائعات ومحاولات النيل من أمن واستقرار مصر.