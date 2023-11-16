شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: عقد مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر
كما تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث السابع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :
1- الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - عضو هيئة كبار العلماء .
2- محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه .
3- الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .
4 - الدكتور أحمد رزق درويش -أستاذ الحديث وعلومه المساعد .
وذلك يوم الأحد القادم عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.
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