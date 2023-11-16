شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل غدا تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ السكة الحديد غدا الجمعة تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIPوبنفس جدوله الحالى، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

وتعيد هيئة السكة الحديد تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة (الأسباني) للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ، حيث يتم تطوير 10 قطارات اسبانى، ويتم تنفيذ اعمال تطوير القطارات الأسبانية بورش كوم ابو راضي ببنى سويف.

ويتم تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات اسباني، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية )، حيث سيتم اعادة تشغيل أول قطار اسباني تم الإنتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات الاسبانى تباعا طبقا لخطة التشغيل، حسب ما أكده وزير النقل المهندس كامل الوزير.

ويتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وذلك بورش السكة الحديد بكوم أبو راضى في بنى سويف.