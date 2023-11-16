"الزراعة" توافق على تسجيل 35 مبيدًا جديدًا لمكافحة الآفات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل 35 مبيدًا جديدًا لمكافحة الآفات الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها خلال جلستها التي تم عقدها 14 نوفمبر الجاري، 6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.

وأضاف "عبد المجيد" أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، باعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية ولجان الفحص الفني من الخبراء المتخصصين ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير إلى أمان المبيد قبل فاعليته وهذه الفلسفة تعني أن صحة الإنسان المصري هي الأهم والأساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية ثم تأتي بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الأساس الذي تعمل من خلاله اللجنة، حيث لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج أو إنتاجه محليًا إلا من خلال موافقة لجنة المبيدات ويتم مراقبته في مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضًا.