وزير الري يبحث مع المديرة التنفيذية لـ "النيباد" التعاون المشترك في إدارة المياه وبناء القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد"، ناردوس بيكيلي، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والنيباد في مجال إدارة الموارد المائية، وبناء قدرات العاملين في مجال تقييم ومتابعة المنظومة المائية ، وإجراءات تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية تحت مظلة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خاصة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.

وأكد الدكتور "سويلم" أنه وفي ظل التغيرات المناخية المتزايدة التي تشهدها معظم دول العالم فهناك أهمية بالغة لاتخاذ إجراءات جادة للتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى العالمي بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص والتي تُعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية على الرغم من أنها الأقل تسببًا في هذه التغيرات، مشيرًا إلى سعي مصر الدائم لاتخاذ خطوات جادة في مجال حشد الدعم الدولي لتحويل التعهدات الدولية في مجال المناخ لإجراءات ومشروعات للتكيف يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تجلى في النجاحات التي حققتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 وأسبوعي القاهرة الخامس والسادس للمياه.

وأشار إلى ما تقوم به مصر من مجهودات متواصلة للتنسيق مع مختلف الأشقاء الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وشدد على أهمية توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه لرفع قدراتهم الفنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى قيام مصر بتدشين "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" في شهر يونيو الماضي لتوفير دورات تدريبية متخصصة تخدم أشقائنا الأفارقة.

جدير بالذكر، أن مصر تتولى الرئاسة الحالية للنيباد خلال الفترة من 2023-2025، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي.