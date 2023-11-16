الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنوده في حادث إطلاق نار جنوب القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

تعرض عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى إطلاق نار قرب حاجز النفق جنوب القدس، بعد وصول سيارة إلى مكان العملية وإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه الجنود.

وأعلنت شرطة الاحتلال، إصابة 7 خلال عملية إطلاق النار بينهم 6 من قوات الأمن أحدهم جروحه خطيرة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على 2 من منفذي العمليات، مع هروب المهاجم الثالث من مكان العملية، مضيفة أن قوات الأمن تقوم بملاحقته في الوقت الحالي.

هذا بينما أفادت نجمة داود الحمراء، أن مطلقي النيران هما 3 فلسطينيين، مشيرة إلى استشهادهم في مكان تنفيذ العملية.

وأغلقت شرطة الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور، وفي ذات الوقت يخضع أحد الجنود المصابين للإنعاش القلبي والرئوي مع إصابته بشكل خطير، حسب ذكر الصحيفة العبرية.

