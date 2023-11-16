محافظ الجيزة يعلن تدشين مجلس اقتصادي واجتماعي لدعم الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت محافظة الجيزة، تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، المعني ببحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحرص على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات.

وأوضح "راشد" في بيان الخميس، قرب الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بـ "عرب أبو ساعد" بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي ستكون إضافة مهمة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار.

وأشار المحافظ إلى أن المجلس سيكون له دور رئيسي في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وآليات تحسين ظروف العمالة، مما سيكون له بالغ الأثر في خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون ترخيص وضمها لدورة الاقتصاد وفق معايير التنمية المستدامة ودون التسبب في زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.

وأضاف أن المجلس من مهامه مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة؛ للتعامل معها، إلى جانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية لها.

وتابع أن المحافظة ساهمت في تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة وبعد موافقة الجهات المعنية، إلى جانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وزيادة نسبة المنشآت من 20% لـ 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأعلن محافظ الجيزة، الاقتراب من الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش، والتي من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في إطار خطة الدولة بذلك الصدد.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش.

وشدد على على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة للمشروعات الكبرى والصناعات الأساسية و زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات والصادرات المصرية، وتشجيع الحرف اليدوية والعمل على إيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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