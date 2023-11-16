تحرك جديد من نسرين طافش بعد الحُكم عليها بقضية "شيك بدون رصيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتهت الفنانة نسرين طافش من الاستكتاب بمصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير؛ لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة بالجلسة المقبلة.

يجري الاستكتاب بأن يقوم المدعى عليه بالتزوير بالكتابة أمام خبراء التزييف والتزوير ثم تضاهى كتابته بالكتابة على "الشيك أو إيصال الأمانة" محل الاتهام.

استكتاب نسرين طافش جاء وفق قرار محكمة جنوب الجيزة الابتدائية خلال جلسة معارضتها على حُكم حبسها 3 سنوات غيابيًا بقضية شيك بدون رصيد حملت رقم 1636 لسنة 2023.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه بدون رصيد.

كانت المحكمة قضت بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.