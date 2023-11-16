ضربه بـ"عكاز" حتى الموت.. استمرار حبس قاتل والده بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات حبس شاب قتل والده ضربًا بـ"العكاز" حتى الموت في منطقة الزيتون 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويوم الواقعة دار خلاف بين الأب وابنه لمعاتبة الأخير عن عدم مساعدته في الزواج، حاول المجني عليه الدفاع عن نفسه ورفع عكازه على ابنه.

أمسك الجاني العكاز وسدد لأبيه ضربات متلاحقة، وسالت دماء العجوز على الأرض وفر الثاني هاربًا، حاول الأهالي نقل الرجل إلى المستشفى إلا أنه توفى قبل وصوله.

وتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بوفاة مسن على يد ابنه ضربًا بـ"العكاز".

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وعثرت على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز.

وتبين من التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله.

وضبطت قوات الأمن المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.