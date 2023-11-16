مزق جسده بالسنجة وسط الطريق.. شاهد عيان يروي تفاصيل واقعة "قتيل أبو حماد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ملابسات مقتل عامل وإصابة آخر خلال مشاجرة في الشرقية.

تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بالشرقية من أحد المستشفيات باستقبال شخصين أحدهما متوفيا والآخر مُصاب.

وبسؤال المصاب اتهم عاطل بالتعدي عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما والتي أودت بحياة أحدهما، بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة "سنجة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.