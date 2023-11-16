ضربات قاتلة بـ"الميزان".. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة صديقتها في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس سيدة متهمة بقتل صديقتها في المطرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وضربتها بميزان على رأسها، ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.