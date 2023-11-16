قرار جديد من القضاء في دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لحين الفصل في دعاوى مخاصمة مرتضى منصور لهيئة المحكمة أمام النقض.

اتهم "الخطيب" في دعواه مرتضى منصور بالسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمد الإزعاج.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر ضده حُكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.