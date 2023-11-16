قرار من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسبّ ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أجلت الدائرة الثانية جُنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه، لجلسة 28 ديسمبر.

جاء قرار التأجيل لحين الفصل في دعوى مخاصمة أقامها "منصور" ضد هيئة المحكمة أمام النقض.

وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، أقام دعوى ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.