بتهمة السبّ والقذف.. تأجيل دعوى عضوة بالزمالك ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

حملت الدعوى رقم 1499 لسنة 2023 جنح مالية.

اتهمت عضوة الزمالك "منصور" بسبّها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.