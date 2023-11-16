"جثة متفحمة".. أمن القاهرة يكشف لغز جثة سيدة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف رجال مباحث القاهرة، تفاصيل مصرع سيدة مسنة، إثر نشوب وقوع حريق داخل شقة سكنية بشارع هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى رجال مباحث القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حريق داخل شقة بعقار مكون من 6 طوابق بشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة ونتج عنه مصرع سيدة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها والسيطرة عليه الحريق.

وبالفحص تبين مصرع سيدة مسنة متفحمة "نادية . ف" جرى نقل جثتها إلى ثلاجة مستشفى هيلوبوليس العام، كما تبين أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي تسبب في اشتعال الحريق بالعقار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.