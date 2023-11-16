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6 جرائم داخل مقابر الدرب الأحمر.. مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة "الأبواب الحديدية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالدرب الأحمر

كانت قوة أمنية ضبطت شخصين لهما معلومات جنائية، سرقة أبواب المقابر، حال استقلالهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" مُحمل عليه باب حديد، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع"، بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

عقب تقنين الاجراءات القانونية ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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