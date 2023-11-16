شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: زيادة الوزن لا تسبب الإصابة بالسكر من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، لا تُسبب زيادة الوزن وحدها مرض السكري من النوع الثاني فهناك عوامل عديدة إلى جانب الوزن تقوم بدور كبير في تطور المرض وأهمها النشاط البدني والعوامل الوراثية، والعمر، كما يوجد العديد من المصابين بمرض السكري النوع الثاني، وتُعد أوزانهم طبيعية.​

وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية، عن حزمة من الاحتياطات المهمة التى يجب أن يتبعها المرضى عند استخدام الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية.

وقالت هيئة الدواء المصرية، قد تزيد جرعة الأنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​

• موانع الحمل غير الموضعية. ​

• الستيرويدات غير الموضعية. ​

• أدوية الغدة الدرقية. ​

• مدرات البول. ​

* وتابعت : قد تقل جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​

• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.​

•بعض أدوية الضغط، مثل كابتوبريل وإنالابريل. ​

• أسبرين. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.​