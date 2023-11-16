شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة من مفتشى الحجر الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعة لوزارة الزراعة، الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوى.

‎وأوضحت هند عبد اللاه، أن أهمية البرنامج تأتى فى ضوء تدريب وتأهيل مفتشي الحجر الزراعي على طرق وأساليب سحب العينات، مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، كما أشارت إلى أن هذا البرنامج يوضح أهمية التعاون بين جميع الجهات التي تعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات فيما بينها.

‎وأشارت هند عبد اللاه، إلى أن هذا البرنامج اشتمل على مقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الحاصلات الزراعية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المنظمة لسحب العينات وطرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الاتحاد الأوروبى وطرق سحب العينات لتقييم السموم الفطرية في صادرات الفول السوداني، وأخيراً معلومات أساسية عن ‎بروتوكول سحب العينات وإرسالها إلي معامل التحليل، كما تم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي على كافة الحالات الخاصة بصادرات الخضر والفاكهة والفول السودانى.

‎و اشتمل التدريب أيضا على توضيح الفرق بين أنواع العينات من حيث الحجم في الخضر والفاكهة مثل ثمار البطيخ أو البطاطس أو البرتقال أو الفراولة عند سحب العينات وأثر ذلك على طريقة وأسلوب السحب ووزن العينة وطريقة جعل العينة ممثلة عن المساحة داخل المزرعة أو الشحنة لتكون ممثلة.