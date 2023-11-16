شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التمريض ويشيد بتطوير البرامج لجذب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وكان في استقباله الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض ووكلاء الكلية.

وفي بداية الزيارة أكد رئيس الجامعة على أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين.

وشدد على ضرورة أن يكون خريج الجامعة متقنًا للغة لكي يجد فرص عمل مناسبة، كما أوضح أنه مع تزايد إقبال الطلاب على الكلية سيتم إتاحة قاعات دراسية أخرى.

وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

وأوضح الدكتور قنديل أن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتطوير العملية التعليمية لها انعكاس على دقة ومستوى وانضباط الطلاب، وتلك هي مسؤولية الجامعة من خلال إدارتها.

وناقش أهمية تطوير البحث العلمي بالكلية وجودة البحث العلمي للوصول إلى جودة الطالب وجودة العملية التعليمية من خلال توفير بيئة صالحة وأجهزة ومعامل لدعم كافة متطلبات منظومة البحث العلمي.

وخلال زيارته، قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة والامتحانات والمعامل بالكلية، ووجّه سيادته بالانتهاء من كافة أعمال التطوير بالكلية بأسرع وقت.

رافق الدكتور السيد قنديل خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.