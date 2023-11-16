شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة فحص أوراق الملكيات الخاصة للتأكد من صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بلجنة دراسة وفحص أوراق الملكية الخاصة المحالة إليها والمقدمة من الملاك بأحياء المنطقة الجنوبية والخاصة بهدف تطوير الخدمات بحضور المهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة والمستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية وممثلي إدارات الأملاك والشئون القانونية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الحرص الشديد على بذل الجهود لبدء أعمال اللجنة الخاصة بها و تحديد أليات الأعمال بها لتتولى فحص أوراق الملكية الخاصة والمقدمة من الملاك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات الصلة ومنها مصلحة الشهر العقاري والضرائب العقارية للتحقق من صحة مستندات الملكية وغيرها ولبيان مدى احقيتهم في التعويض ووجهت بضرورة تحديد اليات العمل وضوابطها لسرعة الانتهاء من أعمال الفحص وفقا للمخطط الزمني.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة انتهاء الأعمال ومراعاة الدقة في أعمال الفحص والتأكد من أن الأراضي ليست ضمن أملاك الدولة مع توفير تسلسل لسند الملكية منوه بالتنسيق مع الجهات المختلفة لإمداد البيانات بما تم صرفه وتعويضه من قبل حيث قامت اللجنة بفحص ودراسة الملفات بنطاق حي مصر القديمة لتقوم اللجنة برفع تقاريرها بالنتائج التي توصلت إليها.

جاء ذلك في إطار تسهيل كافة التحديات للمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة المتلاحقة لتدشين الجمهورية الجديدة وتعظيما لتكاتف كافة جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الهدف المنشود لإنجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية وفقا لتعليمات محافظ القاهرة.