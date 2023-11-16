شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تقدم فى حج الجمعيات الأهلية.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م من خلال الجمعيات الأهلية وحتى 30 نوفمبر الجاري.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية:-

يتقدم الشخص الراغب فى أداء الحج بطلب الى الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

يحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية.

أن يكون لديه بطاقة قومى سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب.

يقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة .

تقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج وإرسالها الى مديرية التضامن التابعة لها.

يتم تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.