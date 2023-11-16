شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن المعايير الجديدة لوثيقة التنمية المهنية لهيئات التدريس بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى وضع معايير جديدة للمعلم مع العديد من الشركاء الدوليين والأكاديمية المهنية للمعلمين.

نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وثيقة التنمية المهنية للمعلمين والمعايير الجديدة.

- تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التطوير والارتقاء بأداء المعلم، حيث أن دور المعلم اختلف مع التطوير الجديد للتعليم.

- تسعي الوزارة لإطلاق معايير جديدة لوثيقة التنمية المهنية لأول مرة في مصر؛ لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاص بالتنمية المهنية.

- المعايير الجديدة سوف تعكس معايير جدارات المعلم المصري، بحيث تتسق فلسفة المعايير الجديدة مع رؤية مصر 2030.

- تستند المعايير الجديدة إلى مبدأ التعليم مدى الحياة والتعليم للجميع.

- إطلاق حوار مجتمعي للمعايير الجديدة للأطراف ذات الصلة حتى يتم إقرارها.

- المعايير الجديدة للمعلم المصري سترتبط بتدعيم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والقيادة والإدارة.

- بجانب تطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على مستوى الوزارة، ومؤسسات إعداد المعلمين والمدارس، لتحقيق النواتج التعليمية المرجوة.

- سوف تقترن تلك المعايير أيضاً بعدة مجالات رئيسية، تشمل: التخطيط، وأساليب التعليم والتعلم وإدارة الفصل، والمادة العلمية، ومهنية المعلم، وتوظيف التكنولوجيا، والتقويم.