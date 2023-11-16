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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

 

-الطماطم بـ 13.5جنيه. 

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 19جنيها.

 

‏-البصل الأبيض  بـ 25 جنيها 

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 25 جنيها   

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات  

 

‏‎‏‎‏‎الجزر 12.5جنيها   

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 12.5 جنيه

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض8.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28 جنيها 

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 20 جنيها  .

 

 جوافه بـ 17 جنيها  

 

-الموز البلدى 20 جنيها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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