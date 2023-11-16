شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
-الطماطم بـ 13.5جنيه.
-البطاطس بـ 19جنيها.
-البصل الأبيض بـ 25 جنيها
-البصل الأحمر بـ 25 جنيها
-الكوسة بـ10 جنيهات
الجزر 12.5جنيها
-الخيار بـ 12.5 جنيه
-الباذنجان الأبيض8.5جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 28 جنيها
-الليمون بـ 20 جنيها .
جوافه بـ 17 جنيها
-الموز البلدى 20 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز