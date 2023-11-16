شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئى بشارع السودان باتجاه كوبرى فيصل لمدة يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث واستكمالاً لأعمال إنشاء كوبرى مشاه خاص بالمحطة أعلى شارع السودان تحديدًا أمام معهد البحوث الزراعية ستقوم الشركة المنفذة بتركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة بالموقع المشار إليه.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بشارع السودان بالإتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/11/17 وحتى السـاعة 4 صباح يوم السبت الموافق 2023/11/18 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات .

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان فى الإتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع (6 حارات مرورية ) لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة (100 متر).

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:-

1 - حركة المركبات بشارع السودان بالإتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام تقوم بالدخول يساراً الى الأتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله الى اتجاهين كما هو مشار إليه.

2- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (100 متر ) حتى تجاوز منطقة اعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاه ومنطقة الغلق ثم العودة مرة اخرى للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.