شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة فى المنوفية للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة المنوفية نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بكلية التربية النوعية بأشمون تحت عنوان: "مخاطر الحريق وخطط الطوارىء واهميتها وكيفية تنفيذها والتدريب عليها".

ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى قطاعات العمل، وكذلك التوعية بمخاطر عدم المشاركة فى العملية الإنتخابية القادمة وحث الشباب الجامعى على المشاركة الانتخابية حفاظاً على سلامة الوطن وأمنه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والعمل، وكذلك توعية الشباب باهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وأهمية ذلك فى دفع خطط التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة، أن الندوة شارك فيها الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقة عمل أشمون، والكيميائي نعيم السيد أحمد مدير مكتب السلامة باشمون، والكيميائية ماجدة سعيد عبدالوهاب والتى ألقت المحاضرات خلال الندوة، بحضور وكيل الكلية لشئون البيئة، ومدير ادارة الأزمات والكوارث، ومسؤول السلامة والصحة المهنية، وعدد من العاملين والطلاب.

وأكد أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم، حرصاً منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشآت كثافة من حيث الطلاب والمترددين.