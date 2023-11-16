حملة السيسي الانتخابية تلتقي قيادات حزب حماة الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، قيادات حزب حماة الوطن وعدد من أعضاء الحزب بمحافظة الإسكندرية، بحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، وأعضاء هيئة مكتب الحملة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الشعبي الحاشد لحزب حماة الوطن لمنطقة الشاطبي بمدينة الإسكندرية.

وأثنى المستشار محمود فوزي، على التنظيم المتميز لمؤتمر دعم الرئيس بمحافظة الإسكندرية والحشد الجماهيري الكبير دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وأشاد فوزي، بدور حزب حماة الوطن في الإعداد الفعال والتجهيزات اللوجيستية بالمقر الفرعي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي تم افتتاحه صباح أمس الأربعاء، استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024.