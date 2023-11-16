الزراعة: علاج وفحص أكثر من 3200 رأس ماشية مجانًا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في قنا من 12/11/2023 حتى 16/11/2023 جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي قنا لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين.

وأوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 456 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 536 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ 1099 حالة وتم عمل 39 عملية جراحية وتحصين 1081 بالتحصينات غير السيادية بعدد إجمالي 3211 حالة لدى 2009 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.